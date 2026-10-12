E-Garden: rinnoviamo il balcone per l’autunno
I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Paganodi Redazione E-Planet
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“L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore” scriveva Albert Camus.
Ciclamini, eriche, piante da bacca come la Pernettya o le intramontabili viole. Queste sono le settimane giuste per rinnovare i vasi sul balcone con nuovissimi contenitori in plastica.
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Dimensioni, forme e colori per tutte le esigenze, senza dimenticare la praticità: provate a reinventare lo spazio con nuovi accostamenti. Ma occhio, non tutti i contenitori in plastica sono uguali! Alcuni contribuiscono a fare del bene al pianeta, come quelli della linea GREEN POP di Erba.
Realizzati con il 95% minimo di plastica derivante dalla raccolta differenziata urbana in Italia e in Europa, hanno una resistenza all’urto e ai raggi UV identica ai prodotti con materiali vergini. Sono esenti da metalli pesanti, ma soprattutto sono riciclabili al 100%, così da ridurre gli sprechi, le emissioni di CO2 e l’impatto sul nostro ambiente.
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Questo autunno con i vasi che sceglierete per il vostro balcone potrete anche voi fare del bene alla natura. Buon giardinaggio e buon E-Garden a tutti voi!