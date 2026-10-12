E-Garden: rinnoviamo il balcone per l’autunno

Realizzati con il 95% minimo di plastica derivante dalla raccolta differenziata urbana in Italia e in Europa, hanno una resistenza all’urto e ai raggi UV identica ai prodotti con materiali vergini. Sono esenti da metalli pesanti, ma soprattutto sono riciclabili al 100%, così da ridurre gli sprechi, le emissioni di CO2 e l’impatto sul nostro ambiente.