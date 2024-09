E-Garden: il trasloco perfetto con la zeolite

Vi avvertiamo però: questo trasloco verde viene talvolta vissuto con disagio da alcune piante, come la monstera deliciosa o il clorofito. Per fortuna c’è un trucco per bypassare il problema. Come prima cosa posizione le vostre piante in una zona franca, non riscaldata e con grandi finestre, per circa 15 giorni. Quindi nebulizzatele con zeolite in polvere, come questa di Zeover.