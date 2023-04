E-Garden: i colorati e profumati agrumi

Hanno foglie sempreverdi, fioriture profumatissime e frutti colorati. Stiamo parlando degli agrumi, protagonisti dell’appuntamento di oggi.

Ce ne sono tantissimi: arancio, limone, mandarino, ma anche kumquat, bergamotto e cedro. Suscettibili alle basse temperature, richiedono una coltivazione in contenitore così da poter essere spostati in luoghi riparati nei mesi più rigidi. La coltivazione in vaso, infatti è possibile e ideale anche per chi non possiede un giardino vero e proprio. È importante però ricordarsi di effettuare un rinvaso ogni due/tre anni. Solo così le radici potranno crescere liberamente e la pianta produrre frutti succosi.

È molto importante la scelta del contenitore, che dovrà essere capiente e profondo. E poi, mi raccomando, mettete sul fondo uno strato di argilla espansa, così da favorire il drenaggio dell’acqua in eccesso, e utilizzate terricci specifici. Per quanto riguarda l’esposizione, è ideale verso sud, a mezzogiorno, in luoghi soleggiati e luminosi. In ambienti non particolarmente miti, vi consiglio di collocarli vicino ad un muro.

Buon E-Garden a tutti!