E-Garden: regali floreali per la primavera

Non solo uova di cioccolato e colombe, il periodo pasquale è l’occasione speciale per regalare o ricevere splendidi fiori e piante che in questa stagione ci deliziano con i loro colori e profumi. Infatti, la Pasqua spesso coincide con la primavera e con il sole, che con i suoi tiepidi raggi stimola la natura a risvegliarsi dopo il lungo letargo invernale.

La lista è davvero lunga. Margherite, gerbere, begonie, per citarne subito alcune. Oppure si possono regalare le fresie, che con il profumo dolce e penetrante delle loro corolle annunciano l’arrivo della bella stagione. E poi sono ideali in un originale e alternativo centrotavola pasquale. Ancora, ci sono le calle: simbolo di rettitudine, di santità, eleganza, per via del loro colore candido. Pensate che la forma del fiore è spesso associata allo strumento a fiato che suona l’arcangelo Gabriele per annunciare la Resurrezione di Cristo. Poi c’è tutto il mondo delle acidofile, come azalee, camelie e rododendri, perfetti da regalare se siete stati invitati a casa di qualcuno, perché simbolo di buon auspicio e protezione. Infine, c’è la splendida ortensia, con la sua fioritura ricca e colorata e il suo significato mistico, fortemente legato alla rinascita.

Buon E-Garden a tutti!