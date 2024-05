E-Garden: fioriture di maggio

In questo periodo ci sono forse le fioriture più belle di tutta la stagione e in questo appuntamento ne vediamo alcune.

Con le sue splendide tonalità di rosso, bianco e giallo, l’ibisco è considerato il fiore esotico per eccellenza. Vi consigliamo di metterlo a dimora in un terriccio ben drenato, leggero e composto per una parte da sabbia. Attenzione però a far asciugare il terriccio tra un’innaffiatura e l’altra, per evitare i ristagni d’acqua, che porterebbero a un rapido deperimento della pianta.

Unsplash

Un’altra pianta di maggio è sicuramente la rosa. Ideale per essere posizionata sul davanzale o sul balcone di casa. Molti sono i colori a disposizione, quindi osate pure. E poi questo fiore ha diversi significati: amore, devozione, bellezza, ammirazione.

Unsplash

Infine, un fiore molto semplice ma dalla bellezza caratteristica e che simboleggia la bontà d’animo, la spontaneità e la purezza, è la margherita. Ha anche una fioritura prolungata e quindi il suo successo è assicurato nel tempo.

Buon E-Garden a tutti!