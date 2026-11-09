GIARDINAGGIO A CASA

E-Garden: come prendersi cura dei mini-ciclamini

I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Pagano

di Redazione E-Planet
09 Nov 2026 - 11:20
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© E-Planet

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Con le loro foglie cuoriformi con disegni diversi da una pianta all’altra, sorrette da un lungo gambo che spunta direttamente dal tubero e i loro fiori così favolosi, talvolta bicolor e con petali frangiati, i mini-ciclamini sono un must di questa stagione 2026.

Potete coltivarli comodamente sul davanzale della finestra, per goderne appieno anche dall’interno, ma in posizione luminosa solo da novembre a febbraio, quando il sole è tiepido.

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Il consiglio è di acquistare piantine che presentano oltre ai fiori anche tanti boccioli. La fioritura così durerà fino alle feste del Natale.

Da adesso e fino a febbraio, essendo molto sensibili al gelo e alla neve, tenete d’occhio regolarmente le previsioni del tempo: se per la nottata o l’intera giornata seguente si prevedono minime sotto i 2°C, sarà bene avvolgerli con i teli di tessuto non tessuto.

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Altrimenti, se ne avete la possibilità, spostate la cassetta momentaneamente sul pianerottolo rimettendola fuori appena la temperatura risale sopra 2°C.

Buon E-Garden a tutti voi!

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