E-Food: polenta, gorgonzola e radicchio

Portate a bollore l’acqua in una pentola capiente e aggiungete un pizzico di sale. Quando l’acqua inizia a bollire, versate a pioggia la polenta, mescolando continuamente con una frusta per evitare la formazione di grumi. Lasciate cuocere la polenta per circa 40/45 minuti a fuoco basso, mescolando spesso, fino a quando non sarà ben densa e cotta. Se necessario, aggiungete un po’ di acqua per regolare la consistenza.