Dalla Finlandia la prima “batteria a sabbia” ad uso commerciale

La guerra in Ucraina continua a far emergere il problema legato alle forniture di gas ed elettricità verso tutta l’Europa. Così come molti altri Stati, anche la Finlandia dipende dalla Russia per la maggior parte del suo gas. Per cercare di alleviare le preoccupazioni energetiche in vista del prossimo inverno, nella città di

Kankaanpää

batteria a base di sabbia

centrale di Vatajankoski

, nella parte occidentale del Paese, un team di giovani ingegneri ha completato la prima installazione commerciale di unache si spera possa risolvere il problema dello stoccaggio di energia proveniente dalle fonti rinnovabili in modo economico e a basso impatto ambientale. Il dispositivo è stato installato nellache gestisce il sistema di teleriscaldamento dell’intera zona. L’elemento chiave del nuovo dispositivo sono le circa 100 tonnellate di sabbia da costruzione di bassa qualità accatastate all’interno di un grande serbatoio d’acciaio largo circa 4 metri e alto 7 metri. Azionato dal produttore di accumulatori termici Polar Night Energy e dall’utility elettrica Vatajankoski, il dispositivo viene “caricato” con il calore prodotto dalla rete elettrica a basso costo proveniente da due fonti rinnovabili, dall’energia eolica e da quella solare.

Unsplash

Tramite un processo di riscaldamento resistivo alimentato dall’elettricità rinnovabile l’impianto è in grado di portare la sabbia presente nel silos fino a 500°C di temperatura.

La sabbia è infatti un mezzo molto efficace per immagazzinare calore e conservarlo nel tempo

batteria di sabbia di Vatajankoski

National Renewable Energy Laboratory

. Secondo gli sviluppatori il dispositivo potrebbe mantenere la sabbia in temperatura per diversi mesi e con perdite di calore davvero minime. Lapuò immagazzinare fino a 8 MWh di energia, con una potenza nominale di 100 kW. L’obiettivo dei ricercatori è di convertire l'elettricità in calore e immagazzinarlo per un uso successivo nel momento di necessità utilizzando un materiale economico e abbondante. Quindi, quando i prezzi dell'energia saranno più alti, la batteria scaricherà l'aria calda che riscalda l'acqua per il sistema di teleriscaldamento e verrà poi pompata per essere distribuita presso case, uffici e persino alla piscina locale. Il nuovo impianto non richiede una manutenzione particolare, a parte l’eliminazione di possibile sporcizia e umidità dal materiale, rendendo il tutto molto semplice ed economico. Altri gruppi di ricerca, come ildegli Stati Uniti, ora stanno attivamente considerando la sabbia come una valida forma di batteria per l’energia verde.