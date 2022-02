Coriandoli 100% sostenibili fatti di semi

In Italia il Carnevale è la festa più divertente dell'anno e anche se il detto dice “a Carnevale ogni scherzo vale” c’è invece poco da scherzare sull’impatto che i coriandoli hanno sull’ambiente. Che siano fatti di carta o di plastica, come nella maggior parte dei casi, i coriandoli costituiscono inevitabilmente una minaccia sia per gli animali che possono ingerirli sia per l’ambiente nel quale vengono dispersi.

Per questo motivo sono sempre più numerose le realtà che utilizzano materiali sostenibili per produrre coriandoli. Dalla Germania arriva l’alternativa green per non rinunciare al divertimento e allo stesso tempo rispettare l’ambiente. Si chiamano “Saatgut Konfetti”, ovvero “coriandoli di semi”. Un tipo di speciali coriandoli compostabili contenenti semi di 23 diverse specie di piante selvatiche e autoctone. Tutte le specie appartengono a dei germinatori leggeri, il che significa che i semi non hanno bisogno di essere interrati. I bio-coriandoli, ideati e sviluppati da tre studenti di design dell’Accademia delle Belle Arti di Kassel, sono ottenuti tramite da una miscela di semi, fiori e amido a cui vengono poi aggiunti coloranti naturali ed ecologici.



Attualmente i semi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso all’interno delle aree residenziali. Le specie vegetali presenti nei semi sono autoctone della Germania e di molte località di gran parte dell'Europa centrale. Si tratta infatti di specie locali e non invasive per la biodiversità. L’obiettivo dalla start up tedesca è quello di riuscire a creare dei coriandoli con dei semi pensati appositamente per i diversi territori così da rispettare gli habitat e gli ecosistemi naturali.