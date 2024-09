Il record appartiene ai mesi di giugno e agosto Clima, Copernicus: "L'estate 2024 è stata la più calda di sempre"

"Gli eventi estremi legati alle elevate temperature diventeranno solo più intensi, con conseguenze ancora più devastanti per persone e pianeta. A meno che non adottiamo misure urgenti per ridurre le emissioni", ha avvertito l'esperta Samantha Burgess