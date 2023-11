Assoambiente: Italia eccellenza nel riciclo dei rifiuti: siamo vicini al target Ue

L'Italia vanta un'eccellenza nel riciclo dei rifiuti, ed è vicina ai target Ue al 2025 e al 2035.

Il dato emerge dal nuovo rapporto di Assoambiente "L'Italia che ricicla 2023", secondo cui per gli obiettivi Ue al 2025, manca il 3,6% sul riciclo dei rifiuti urbani. Mentre il nostro Paese è già al top per il riciclo degli imballaggi, con il 7,8% oltre il target al 2025. Bisogna invece mettere "più impegno" per lavorare al dimezzamento, di qui al 2035, dei rifiuti che vanno a finire in discarica (oggi al 20,1%).