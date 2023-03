Amsterdam: la città dove le bici si parcheggiano sott'acqua

La bicicletta è il simbolo per eccellenza di Amsterdam. La capitale dei Paesi Bassi è infatti famosa in tutto il mondo per avere una delle più alte percentuali di ciclisti che si muovono nella città. Ora, nell’ambito di un ampio progetto di riqualificazione della Stazione Centrale della città, è stato aperto un nuovo e particolare parcheggio per biciclette, proprio davanti all’Amsterdam Centraal. La particolarità? È stato costruito sotto il livello del mare.

I lavori sono durati quattro anni, con un investimento di oltre 65 milioni di euro. Il garage subacqueo può ospitare fino a 7.000 biciclette, molte delle quali in bike-sharing. Per il progetto gli ingegneri hanno adottato una tecnica perfezionata nel corso di decenni in relazione alla natura del territorio olandese ricoperto in gran parte da acqua. La struttura è dotata di scale mobili per la discesa e la risalita in superficie. Per le prime 24 ore la sosta è gratuita, poi scatta una tariffa da 1,35 euro al giorno. L’accesso è garantito dall’abbonamento alla carta di trasporto pubblico olandese oppure da un’etichetta dotata di microchip da attaccare alla bicicletta.

L’obiettivo del governo olandese è quello d'incentivare sempre di più l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti nelle città, una spinta sottolineata dai 200 mila viaggiatori che transitano ogni giorno con la propria bici dalla Stazione Centrale di Amsterdam. I parcheggi sotterranei porteranno alla progressiva rimozione delle rastrelliere in superficie, considerate da molti cittadini olandesi come un ingombro, contribuendo così al miglioramento estetico dell’arredo urbano delle città.