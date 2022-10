Ambientalisti: torta contro la statua di cera di Re Carlo

Dopo Van Gogh e Monet, tocca anche al Re Carlo III. O meglio, alla sua statua. Una torta schiacciata sul viso di cera della riproduzione del sovrano esposta al museo Madame Tussauds a Londra, sempre in nome dell’ambiente. Quest’ultimo gesto è stato firmato dall’associazione Just Stop Oil. I giovani ambientalisti chiedono di sospendere la concessione di licenze e di permessi per l'estrazione di petrolio e gas.