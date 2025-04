Alla scoperta delle Alte Madonie

In un territorio come le Alte Madonie, infatti, è importantissimo essere produttori di energia. Non solo dal punto di vista ambientale – con una produzione da fonti rinnovabili – ma anche dal punto di vista economico e sociale. E le comunità di energia rinnovabile non fanno altro che rispondere a queste esigenze. Un esempio è quello di Castellana Sicula, dove è stato avviato un progetto importante che coinvolge sette comuni delle Alte Madonie e prevede l’allaccio di circa 13 impianti che sono già stati costruiti e messi a disposizione della comunità e la costruzione entro due anni di altri 17 impianti.