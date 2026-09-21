A Rovereto storia e natura si intrecciano

“Vorrei ricordarne due. Uno è Impronte di serigrafia, fatto in collaborazione con la Cooperativa Impronte, che è gestito da ragazzi autistici. Sono loro i docenti di questo laboratorio che crea nuove opere. L'altro è la nostra guida in linguaggio aumentativo alternativo, indirizzata a un pubblico che ha bisogno di uno specifico sostegno comunicativo. Perché un museo è un luogo aperto che deve essere di tutti e per tutti”.