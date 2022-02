3B, la nuova hamburgheria dove la regola sono i prodotti plant-based

Le abitudini alimentari stanno inevitabilmente cambiando in tutto il mondo e l’Italia non fa di certo eccezione. Secondo i dati del Rapporto Italia 2021 di Eurispes quasi un italiano su dieci ha già uno stile di vita vegetariano o vegano. Se il 21% di chi segue queste diete lo fa per motivi legati alla salute, occorre anche tenere conto delle nuove categorie di consumatori che come obiettivo si pongono la riduzione del consumo di carne, poiché sempre più attenti alle problematiche legate al clima, all’ambiente e agli ecosistemi.

Di conseguenza anche il mondo della ristorazione deve mostrarsi sempre più sensibile e attento ai cambiamenti di gusto e alle nuove richieste dei consumatori. Ed è proprio in questo contesto che si colloca l’idea di Giovanni Parmeggiani e Giuseppe Mazzeo, imprenditori attivi da tempo nel mondo della ristorazione, di creare a Milano l’hamburgheria 3B.

Il nuovissimo locale, inaugurato il 10 febbraio in Via Vigevano a Milano, è la prima hamburgeria in città dove le portate saranno solo plant-based e dove la carne tradizionale sarà invece l’alternativa, l’eccezione. Il nuovo ritrovo offrirà un menu totalmente vegetale a marchio Future Farm, la foodtech brasiliana entrata da pochi mesi nel mercato italiano con i suoi prodotti di carne a base vegetale con lo stesso sapore, consistenza e succosità di quella di origine animale. Per chi ama la tradizione, l’unica e sola alternativa agli hamburger, ai sandwich e alle insalate completamente plant-based sarà una sola proposta di carne. Si rovescia così il paradigma per cui la tradizionale alternativa vegetale e vegana diventa invece la protagonista, il piatto principale, relegando il ruolo secondario alla “solita” carne.

“Crediamo molto in questo progetto speciale nonostante il momento difficile che sta vivendo il mondo della ristorazione”, dichiarano Giovanni Parmeggiani e Giuseppe Mazzeo. “La nostra idea ruota intorno al concetto di inclusività in tutti i sensi. 3B è un locale che potrà essere un punto di incontro per le persone che seguono un regime alimentare vegetariano o vegano, per i flexitariani che limitano il consumo di carne, per chi ama cibi leggeri senza rinunciare al gusto per una scelta di benessere fisico. E abbiamo pensato anche ai bambini con un menu appositamente dedicato. Il nostro obiettivo finale è integrare mondi diversi in un posto “unico”.

Una sfida ambiziosa che coniuga equilibrio nutrizionale, qualità delle materie prime e sostenibilità ambientale.