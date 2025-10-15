Ricostruzione del seno dopo il tumore? In Italia solo per una donna su due

Il 15 ottobre si celebra la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria post-oncologica. La Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica: "La procedura è a carico del Servizio sanitario nazionale, ma non sempre le pazienti lo sanno"
Il 15 ottobre in tutto il mondo si celebra il Bra Day, la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria post-oncologica. In Italia il tumore al seno colpisce una donna su otto nel corso della vita. Nella grande maggioranza dei casi, la cura oncologica comporta un intervento chirurgico più o meno demolitivo e per recuperare l'integrità fisica, o semplicemente forme naturali e gradevoli, è necessario un intervento ricostruttivo. Tuttavia nel nostro Paese ancora non tutte le donne che ne avrebbero i requisiti accedono, per motivi diversi, alla ricostruzione.
In base al Registro nazionale degli impianti protesici mammari, sono circa 59.000 le protesi mammarie impiantate ogni anno, di cui il 63% posizionate per finalità estetiche e il 37% per finalità ricostruttiva, con un totale di circa 41.000 pazienti impiantati annualmente. Oggi, rileva la Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (Sicpre), solo il 50% delle donne sceglie infatti di ricostruirsi, ma nelle Breast Unit la percentuale di coloro che ricevono una ricostruzione immediata è notevolmente più alta. Da qui, afferma la Società scientifica, la necessità di sensibilizzare le pazienti, e non solo, su questo argomento.
"Ogni anno, in occasione del Breast Reconstruction Awareness Bra Day, la Sicpre organizza un evento rivolto al pubblico. Il Bra Day Sicpre, quest'anno con il titolo 'Con il seno di poi. Cibo e arte per superare la malattia' ha lo scopo di raggiungere e informare le donne. La ricostruzione mammaria è a carico del Servizio sanitario nazionale, ma non sempre le pazienti sono al corrente di questa possibilità, delle modalità in cui avviene e dei risultati che può dare", afferma Maurizio Ressa, presidente Sicpre. Il Bra Day "sottolinea l'importanza della ricostruzione immediata, fondamentale per la donna, per riappropriarsi di sé stessa, ma anche per ricevere meglio le terapie e poter riprendere la propria vita lavorativa e sociale", spiega Marzia Salgarello, chirurgo plastico presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e presidente della Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus. Ecco perché, conclude Liliana Barone Adesi, medico dell'Unità di Chirurgia Plastica del Policlinico Gemelli, "dobbiamo spingere le pazienti a rivolgersi, ove possibile, alle Breast Unit, poiché le possibilità di cura sono di gran lunga migliori essendo formate da equipe altamente qualificate, di cui i chirurghi plastici sono parte integrante".