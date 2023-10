"W.i.t.c.h. Il Cuore dell'Amicizia", in libreria il reboot dalla saga sulle cinque streghe

A distanza di circa vent'anni dal grande successo editoriale pubblicato da Disney, torna, in versione graphic novel, la storia rinnovata che vede protagoniste le giovani Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin

Il Cuore dell'Amicizia" (Giunti Editore, 128 pp., 9,90 euro), una nuova graphic novel che prende ispirazione da W.i.t.c.h., la saga a fumetti nata a Milano e pubblicata per la prima volta nel 2001 sull'omonimo mensile tween firmato Disney Publishing Worldwide. Un successo planetario, basato sulle avventure di cinque teenager dotate di magici poteri legati alle forze della natura – Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin – le cui iniziali dei nomi formano proprio l'acronimo del titolo della rivista. Un magazine che, dall’Italia, si è subito diffuso in oltre 70 Paesi del mondo.

A marzo 2021, in occasione dei 20 anni dalla prima uscita di W.i.t.c.h., Giunti Editore ha pubblicato un volume celebrativo con la ristampa delle prime 5 storie a fumetti. Sull'onda di quel successo, ad oggi sono stati pubblicati cinque volumi, corrispondenti alle prime 25 storie di W.i.t.c.h..

"W.i.t.c.h. Il Cuore dell'Amicizia", dopo oltre 20 anni dalla nascita, ne riposiziona la storia, i personaggi e le loro avventure adattandole e ambientandole in un contesto più contemporaneo, in linea con le aspettative delle giovani lettrici e dei lettori di oggi. È stato infatti pensato per la nuova generazione di ragazze e ragazzi tra i 7 e gli 11 anni e, naturalmente, per appassionate lettrici di vent'anni fa. Dopo il lancio italiano, sarà pubblicato in diversi altri Paesi nel mondo.

Il reboot di W.i.t.c.h. che ha dato vita a "W.i.t.c.h. Il Cuore dell'Amicizia" nasce da un progetto editoriale voluto e pensato dalla filiale italiana di Disney Global Publishing. Stile narrativo, formato e trama si adeguano all'incremento della popolarità di fumetti e graphic novel tra i giovani, dando vita a una storia a fumetti in questo stile. Un nuovo prodotto editoriale in linea con il trend del momento e ambientato nel mondo di oggi, nel quale le protagoniste continuano a sognare la magia, ma con uno sguardo attuale. Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin vivono la loro vita quotidiana di adolescenti in un mondo che riflette la società del nostro tempo con un pizzico di mistero, magia e avventura. La personalità, l'identità, la moda, i dispositivi tecnologici e lo stile di vita sono stati rinnovati per rappresentare una realtà più moderna e diversificata, adatta ai lettori di oggi.

Particolare attenzione, ad esempio, è stata data allo stile di ognuna di esse e all'abbigliamento, che ne riflette la personalità. Tra le tematiche di maggior rilevanza, ci sono l'importanza del background multiculturale (ben rappresentato dalle etnie delle protagoniste), le relazioni tra la famiglia e gli amici, l'impatto della società sulla propria crescita e sulla definizione di sé. Il fulcro della storia resta l'amicizia e l'importanza di superare le prove quotidiane della vita di un'età tanto bella, quanto ricca di complessità e sfaccettature come l'adolescenza.

"Ero sicura che prima o poi avrei incontrato di nuovo sulla mia strada queste straordinarie ragazze! Questo progetto editoriale intercetta le tendenze stilistiche e narrative più vicine ai gusti delle lettrici di oggi e, al contempo, si mantiene fedele all'idea che la forza del gruppo si fondi sul riconoscersi in un progetto di storia comune, per il quale vale sempre la pena gettare il cuore oltre l'ostacolo. Che sia il cuore di Kandrakar o l'Oracolo a chiamarti all'azione, l'amicizia è il viatico che ti fa affrontare tutte le sfide. Il tratto leggero del disegno enfatizza la poesia di questa nuova avventura, che portiamo alle nuove generazioni con un cuore molto emozionato. Quello di chi sa di avere fra le mani un tesoro prezioso", afferma Veronica Di Lisio, Direttore editoriale e di divisione per Giunti Editore.

Il libro si apre con un editoriale d'eccezione, scritto da una fedele lettrice di W.i.t.c.h., l'artista Francesca Michielin, che in merito al reboot afferma: "È arrivato il tempo di rispolverare W.i.t.c.h e regalarlo alle nuove generazioni, perché, negli anni 20 del 2000, dove la nostra società ci chiede di essere sempre performanti, razionali, freddi, distaccati, fa bene ritrovare un po' di magia, di fantasia, di spirito di squadra, come dimostrano sempre le nostre Witch. W.i.t.c.h mi ha insegnato che nessuno è perfetto, ma che ognuno di noi può essere magico".

La storia - "W.i.t.c.h. Il Cuore dell'Amicizia" è la storia di cinque ragazze alle prese con amicizia, magia, avventura, sorprese ed enigmi. Will, Irma, Taranee, Cornelia, Hay Lin, insieme ad Elyon, sono studentesse dell'Istituto Sheffield di Heatherfield. La loro vita scorre tranquilla, alle prese con i normali problemi della loro età, fino a quando una strana e pericolosa sabbia invade la biblioteca della scuola. All'inizio sembra uno scherzo innocuo da parte di alcuni studenti, ma ben presto si scopre che Elyon ha aperto un portale verso un'altra dimensione. La nuova studentessa Will è la prescelta dagli Oracoli di Kandrakar per essere la Guardiana della Barriera che protegge il mondo. Con il potere dei quattro elementi e con il Cuore di Kandrakar che li comanda, dovrà chiuderla e salvare la Terra. Ci riuscirà fidandosi solo del suo cuore e con il prezioso aiuto delle sue amiche, scoprendo che la magia è ancora più potente se condivisa con le persone a cui si vuole bene.

Il team creativo - Alessandro Ferrari, formatosi come sceneggiatore presso l'Accademia Disney, è un affermato autore di libri per ragazzi. Già nel team di W.i.t.c.h. dell'epoca, in questa edizione gli è stato assegnato il ruolo di sceneggiatore primario. Sulla stesura di questo reboot commenta: "Ri-immaginare W.i.t.c.h. è stato doveroso poiché il mondo di oggi non è quello di vent'anni fa. Si sogna la magia allo stesso modo, ma con una complessità e profondità diversa, legata ai tempi correnti. La necessità quindi di dare un nuovo punto di vista alle ragazze e ai ragazzi di oggi, è stata un'emozione fortissima".

Con uno stile fresco e contemporaneo la disegnatrice Giulia Adragna ha dato vita alla storia scritta da Alessandro. Appassionata lettrice di W.i.t.c.h. all'epoca, conserva un emozionante ricordo della serie perché, proprio leggendo quelle pagine, ha iniziato a riflettere sulla possibilità di fare della sua passione un mestiere. "Per disegnarle ho preso spunto da personaggi immaginari e persone a me vicine, i social mi hanno aiutato per creare lo stile perfetto per ciascuna di loro adeguandolo ai valori di ciascuna. Spero che le lettrici e i lettori di oggi sentano la magia di queste ragazze e si affezionino a loro come è successo a noi creativi".

La colorazione è stata affidata a Chiara di Francia dell'agenzia Arancia Studio, che vanta diverse collaborazioni internazionali e uno stile moderno. L'ispirazione arriva da uno stile francese fresco e delicato, ma "la colorazione si è poi evoluta man mano che sono entrata in sintonia con lo spirito della graphic novel", afferma l'artista.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24: