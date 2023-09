"Generazione Spazio", il 27 settembre esce il nuovo volume Giunti Disney Libri della collana "Amici del Pianeta"

Una collana dedicata alle tematiche più importanti espresse dall'Agenda 2030 dell'Onu per lo Sviluppo Sostenibile, affrontate attraverso testi divulgativi e le storie a fumetti Disney. "Generazione Spazio" nasce grazie alla collaborazione con ASI, Agenzia Spaziale Italiana , uno dei più importanti attori mondiali della scienza spaziale, che ne ha curato la supervisione scientifica. Il libro, che si apre con la prefazione dell'astronauta ESA Luca Parmitano , sarà ufficialmente presentato venerdì 29 settembre proprio presso la sede ASI, in via Politecnico snc a Roma , in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, l'evento promosso dalla Commissione europea che ha lo scopo di diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

La divisione Disney di Giunti Editore da mercoledì 27 settembre torna in libreria con "Generazione Spazio" (Giunti Editore, 80 pp, 12 euro), il secondo volume della collana "Amici del Pianeta", pensata per chi ha a cuore le tematiche dell'ambiente e il futuro dell'ecosistema.

"Generazione Spazio": alla scoperta dello Spazio, un alleato prezioso per la salvaguardia del Pianeta - "Generazione Spazio", grazie alla collaborazione con ASI, che è in prima fila nello sviluppo di tecnologie per la salvaguardia del Pianeta, presenta una serie di contenuti e approfondimenti dedicati all'affascinante mondo dello Spazio, destinati ai giovani lettori: dalle diverse professioni del settore spaziale alle nuove scoperte fino alle più moderne tecnologie dell'osservazione satellitare per il telerilevamento che consentono di monitorare e preservare la Terra.

I giovani appassionati dello Spazio e dei suoi misteri saranno affascinati dalle parole di Parmitano: il celebre astronauta ESA racconta ai lettori la sua esperienza e le sue emozioni nello Spazio e come, proprio da lassù, emerga ancora più evidente la consapevolezza che la Terra sia un luogo da preservare. Dopo la prefazione, vi è la presentazione del Sistema Solare con informazioni e curiosità sui pianeti che lo compongono e ancora un approfondimento sulle esplorazioni spaziali, in particolare quelle di Luna e Marte. Successivamente, una carrellata sulle varie professioni dello Spazio, dall'astrofisico all'ingegnere aerospaziale, dall'agronomo all'astrobiologo, che collaborano alla realizzazione delle missioni spaziali e lavorano per sviluppare conoscenze utili per il futuro del pianeta ispirerà nei giovani lettori il desiderio di entrare a far parte di questo affascinante mondo.

La parte editoriale si conclude con una ricca sezione di immagini satellitari: scatti artistici ed emozionanti, realizzati dai satelliti ASI, che ogni giorno sorvolano la Terra. Essi svolgono un'azione molto importante per proteggere il nostro delicato pianeta, attraverso le riprese della superficie con svariati tipi di sensori. Grazie a questa azione di telerilevamento, si possono infatti effettuare diversi studi sull'inquinamento, sulle condizioni dell'agricoltura e si possono perfino prevedere frane e alluvioni oppure aiutare a coordinare i soccorsi in caso di disastri naturali come gli incendi.

Le storie a fumetti: alla scoperta dello Spazio con Zio Paperone e Topolino - Come da tradizione, i personaggi Disney hanno un ruolo importante nella missione educativa e al tempo stesso divertente del libro: Zio Paperone con Paperino e Topolino con Eta Beta sono infatti i rispettivi protagonisti di due avvincenti storie a fumetti ambientate nello Spazio. Nella prima storia, Zio Paperone e dieci piccoli miliardari (Testi di Carol McGreal e Pat McGreal, disegni di Giorgio Cavazzano), pubblicata per la prima volta sul settimanale Topolino 2984 (2013), Zio Paperone inaugura un nuovo business: quello dei viaggi spaziali sulla Luna, dove ha un lussuosissimo resort. Partecipano al primo viaggio dieci miliardari, ognuno con una caratteristica diversa che lo ha reso ricco. Come un moderno Poirot, anche Zio Paperone si troverà a dover comprendere l'origine di un crimine commesso alla sola presenza degli ospiti, in questo caso, un furto di gioielli…

Nella seconda storia, Eta Beta e il Buz pappapianeti (Testi e disegni di Casty, matite di Michele Mazzon), pubblicata per la prima volta nel 2010 su Topolino 2845, Topolino ed Eta Beta sono alle prese con il misterioso furto della Luna. La soluzione del mistero porterà i due a spasso per lo Spazio e a incontrare simpatici personaggi di altre galassie. La storia ha come filo conduttore il rispetto dell'ecosistema (di qualsiasi pianeta si tratti) e lascia ai lettori un importante messaggio ecologista sull'importanza di prendersi cura della Terra.

"Generazione Spazio" alla Notte Europea dei Ricercatori - Alla presentazione di venerdì 29 settembre, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, saranno presenti Germana Galoforo, Responsabile dell'Ufficio Education ASI, moderatrice dell’incontro insieme a Veronica Di Lisio, Direttore editoriale e di Divisione Disney Libri per Giunti; Andrea Patassa e Anthea Comellini, entrambi giovani appena selezionati come Membri di Riserva degli Astronauti ESA, Eleonora Ammannito, ricercatrice ASI, Michela Frare, artista Disney. Luca Parmitano invierà infine i suoi

saluti in videocollegamento da Houston. Aprirà l'incontro Teodoro Valente, Presidente ASI.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24: