Vulcana 2025, arte contemporanea e multimedialità sul vulcano di Stromboli

Si è conclusa con grande successo la prima edizione di Vulcana, il nuovo festival artistico che dal dieci al tredici luglio ha trasformato l'isola di Stromboli in un palcoscenico diffuso per l'arte contemporanea più sperimentale. L'evento, fondato da Manuela Morandi e curato da Luca Lo Pinto, ha coinvolto ventuno artisti italiani e internazionali in un progetto interdisciplinare che ha fatto dialogare performance, video-arte, installazioni e musica elettronica con l'ambiente vulcanico dell'isola.