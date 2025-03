Vittorio Giardino e il ritorno di Max Fridman: arriva "I cugini Meyer"

Tra questi ebrei in difficoltà ci sono i Meyer di Vienna, lontani cugini dei Fridman di Parigi. Le notizie della loro condizione raggiungono ben presto i parenti francesi, coinvolgendo inevitabilmente anche Max. In questa nuova avventura, l'agente segreto vivrà sulla propria pelle gli orrori del nazismo, mettendo in luce come la legalità non sempre corrisponda alla giustizia.