In libreria "Tratti in salvo" di Vittorio Giardino: storie brevi, illustrazioni e perle ritrovate

Ufficio stampa

È in libreria "Tratti in salvo" (Rizzoli Lizard, 252 pp, 19 euro), il volume di Vittorio Giardino che raccoglie storie brevi, illustrazioni e perle ritrovate dell'autore. Dopo aver conquistato il suo pubblico con romanzi grafici di grande respiro e racconti dai perfetti meccanismi narrativi, Giardino ha deciso di aprire il suo archivio personale per offrire ai lettori una preziosa raccolta di pezzi rari e, in certi casi, mai visti prima. Storie brevi introvabili (o addirittura inedite) che spaziano dai suoi esordi a una collaborazione con Magnus, dalle rivisitazioni di classici come Paperino, Tex, Diabolik e Corto Maltese a esperimenti con la satira in cui spicca un travolgente Sandro Pertini in salsa Blues Brothers. Il tutto arricchito da illustrazioni che spaziano dal mondo del cinema a quello della letteratura.