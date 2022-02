Maurizio de Giovanni indaga "L'equazione del cuore"

Ufficio stampa

Una delle storie che Maurizio de Giovanni "ha sempre sognato di raccontare" arriva in libreria per Mondadori: è "L' equazione del cuore". Così l'autore bestseller di serie come "Il Commissario Ricciardi", "I Bastardi di Pizzofalcone" e "Mina Settembre", uscite per Einaudi Stile Libero, e di "Sara", edita da Rizzoli, da cui sono state tratte fortunate fiction tv, nel nuovo romanzo scava nei tormenti e nell'umanità di Massimo, un ex professore di matematica, introverso e taciturno, che si trova ad assistere il nipote in coma. Dopo la morte della moglie, Massimo, ormai in pensione, vive in una casa appartata su un'isola del golfo di Napoli, pesca con metodo e si limita a scambiare rare e convenzionali telefonate con la figlia Cristina, che vive in una piccola città della ricca provincia padana.