Virus e soldi, Mario Giordano nel suo nuovo "Sciacalli": "Ecco chi si arricchisce sulla salute"

Ha passato la vita a denunciare "Sanguisughe", "Vampiri", "Avvoltoi" e "Pescecani": per la prima volta Mario Giordano se la prende con gli "Sciacalli" della sanità. Si intitola proprio "Sciacalli. Virus, salute e soldi: chi si arricchisce sulla nostra pelle" , il 18mo volume del giornalista edito da Mondadori. "In molti mi hanno sconsigliato di scriverlo, - rivela. - Ma ciò mi ha convinto ancora di più che questo libro era indispensabile". Partendo da queste domande: "Può il costo di un farmaco aumentare da un giorno all’altro, senza nessuna ragione, del 1540%? Perché il prezzo a cui lo Stato compra pillole e flaconi è più segreto del segreto di Fátima? È vero che ci sono in commercio 105 medicine più dannose che utili?".

E ancora: " E' normale che l’Agenzia europea per il farmaco sia finanziata all’84% dalle aziende che dovrebbe controllare? E' giusto che Big Pharma versi ai medici 550 milioni di euro l’anno, cioè un milione e mezzo al giorno, cioè mille euro al minuto? E' ammissibile che prendano soldi anche i medici che scrivono le linee guida per conto dello Stato? E anche le Asl e l’Istituto superiore di Sanità? È vero che l’eccesso di antibiotici uccide una persona ogni ora? E' legittimo che i dati dei malati siano venduti alle multinazionali?". E' da questi interrogativi che parte l'ultimo libro-inchiesta di Mario Giordano.

"C’è una grande partita - è la sua considerazione - che si sta giocando lontano dagli occhi di tutti. E si gioca sulla nostra pelle. Quello della salute, infatti, sarà il vero business dei prossimi anni, sul quale stanno puntando i colossi economici, la finanza, i giganti di internet, le assicurazioni. Il nostro Servizio sanitario è ancora un orgoglio nazionale, ma viene progressivamente e sistematicamente svuotato: in vent’anni sono stati sottratti 37 miliardi di euro. E c’è qualcuno che su questo declino ci guadagna".

"Viviamo uno strano paradosso, - aggiunge. - La medicina fa ogni giorno passi da gigante: ci sono sempre più possibilità di curarsi, ma sempre meno persone che possono curarsi. Si producono farmaci da 2 milioni di dollari, ma 6 milioni di italiani non hanno accesso nemmeno alle cure essenziali. L’Organizzazione mondiale della Sanità certifica che ogni anno 100 milioni di malati cadono in povertà a causa del prezzo delle medicine. E' uno scenario tragico. E quanto mai vicino. Eppure nessuno ne parla".

"E' vero: quando scoppiano le emergenze, come quella del coronavirus, -incalza - di sanità si parla moltissimo. Tutti si improvvisano virologi ed esperti di contagi. Ma in realtà non c’è materia che sia così inesplorata come quella della salute. Ed è strano: la salute prima di tutto, diciamo sempre. Eppure, di chi la governa davvero sappiamo pochissimo. Quali sono i meccanismi? Chi se ne approfitta?".

"Sciacalli - conclude - è un viaggio che nessuno aveva osato prima dentro questo mondo: perché non possiamo lasciare che sia il circolo ristretto della Salute Spa a decidere quando tagliare i fili delle nostre esistenze, senza nemmeno avvertirci di quel che sta succedendo. In molti mi hanno sconsigliato di scriverlo. Ma ciò mi ha convinto ancora di più che questo libro era indispensabile. Per rivelare dati sconosciuti, numeri segreti, scandali misteriosamente occultati. Ed episodi inediti. Come quello accaduto nell’ufficio di un sottosegretario alla salute, a cui le aziende farmaceutiche hanno fatto una proposta indecente da 20 milioni di euro. Cominceremo da lì".



