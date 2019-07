Viaggio nella Biennale di Venezia La wunderkammer a Palazzo Grimani Ufficio stampa 1 di 15 Soham Gupta, Calcutta Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Alexandra Bircken Ufficio stampa 4 di 15 Arkipelago, Mark Iustiniani Padiglione Filippine Ufficio stampa 5 di 15 El Anatsui Ufficio stampa 6 di 15 Kounellis alla Fondazione Prada Ufficio stampa 7 di 15 Sean Scully a San Giorgio Ufficio stampa 8 di 15 La Palestina di Chiara Dynis al museo Correr Ufficio stampa 9 di 15 Adrian Ghenie a Palazzo Cini Ufficio stampa 10 di 15 L'opera "viva" di Anicka Yi Ufficio stampa 11 di 15 Liu Wei Ufficio stampa 12 di 15 Il Muro di Teresa Margolles Ufficio stampa 13 di 15 Padiglione Russia Ufficio stampa 14 di 15 Barca Nostra Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il nostro percorso inizia nel modo meno contemporaneo che si possa immaginare, dal palazzo del doge Grimani dove Venezia Heritage ha ricostituito la più preziosa collezione di marmi della storia veneziana. Il doge fu lungimirante nel lasciarli in eredità alla Serenissima nel 1594 così ora i curatori hanno potuto approfittare dei lavori di ristrutturazione in piazza San Marco per ospitarli nella wunderkammer del doge dove si spera che restino per sempre perché così com’è è una delle più belle stanze al mondo.



Nello stesso edificio, c’è la mostra dell’astrattista americana Frankethaler, molto bella anche se la prossimità con la stanza di Grimani che lascia senza fiato non le giova. Qualche passo sul bacino di San Marco e si arriva all’Arsenale una delle due principali sedi espositive dove all’ingresso ci attendendo i due Elvis di George Condo, collaboratore di Warhol che qui celebra in chiave street art. Di fronte a voi ci sono alcune decine di migliaia di m2 di arte, difficile vederli tutti in meno di una giornata e difficile anche descriverli se non attraverso qualche esempio. “Possiate vivere in tempi interessanti” è il titolo che il curatore Rugoff ha scelto per questa edizione e sicuramente interessanti sono le immagini degli ultimi tra gli ultimi di Calcutta dell’indiano Soham Gupta. Attenzione, tutti gli artisti sono presenti due volte nell’esposizione, all’Arsenale ma anche all’ex palazzo Italia ai giardini. Ogni artista d’accordo con il curatore ha scelto quali opere collocare e dove. Gupta, ad esempio presenta nella prima sede le foto a colori e nella seconda quelle in b/n. L’idea della doppia esposizione è geniale perché consente di creare una distanza spaziale, tematica e temporale così permettendo allo spettatore di sviluppare un giudizio più elaborato. Ipnotico è lo schermo di Christian Marclay, già protagonista di un altro video collage un paio di biennali fa, che ha ritagliato e incollato i bordi di decine di film e li ha proiettati insieme. Da non perdere i “crash test emotivi” di Ed Atkins, realtà virtuale da meditare.



Poi si entra nella sala dei 100 microfonI/altoparlanti di un altro Gupta, questa volta Shilpa, che recitano i versi di 100 poeti censurati. L’opera, che richiama il simbolo dell’ultima Documenta, il Partenone composto da opere censurate, è la prima di una lunga serie di opere “politiche” presenti in mostra. Questa a differenza delle altre non se la prende col solito neoliberismo (che poi sarebbe la dottrina di chi queste opere le compra ma questo è un altro discorso…) ma con le dittature. Emozionano gli sporchi e vibranti vetri della messicana Margolles, premiata dalla Giuria che denunciano i rapimenti di donne di Ciudad Marquez.



Poco più avanti c’è la prima delle due opere di Sun Yuan e Peng Yu e sono quelle che probabilmente ricorderete più di ogni altra di questa Biennale. Qui c’è una poltrona bianca a cui è attaccata una pompa d’aria nera che alterna momenti di calma ad altri di furibondo tremore. Nell’altra sede c’è invece un gigantesco braccio ballerino che prova inutilmente a spazzare una superficie coperta di sangue. Sembrano metafore del potere in versione cattiva, la frusta, e buona, il braccio ballerino, possono non piacere ma questo è lo stato dell’arte. Sempre dalla Cina viene Liu Wei, presente anche nell’antologica cinese sull’isola di San Giorgio che qui presenta un microcosmo in formato macro.



A circa un terzo di strada dell’arsenale c’è Endodrome, la formidabile installazione in realtà virtuale di Dominique Gonzales Foerster. La coda per partecipare è normalmente molto lunga per cui il consiglio è di arrivare all’apertura e di fiondarcisi direttamente prima che arrivino gli altri. Indossate il visore e da quel momento gli artisti siete voi perché l’opera è pensata per creare immagini attraverso il movimento della testa. Così il pubblico diventa due volte artista, dentro il mondo virtuale e in quello reale perché i partecipanti esibiscono i loro curiosi movimenti davanti al pubblico. Poi è il turno di Alexandra Bircken e delle sue anime sospese in lattice che cercano di andare verso l’alto, inquietanti ma umanissime.



Siamo arrivati in fondo al padiglione principale e svoltiamo a sinistra dove iniziano le presenze nazionali, a cominciare da quella che ad avviso di chi scrive avrebbe meritato maggiore attenzione da parte della giuria che è Arkipelago del filippino Justiniani, un universo immaginario su cui camminare e perdersi. Memorabile è anche la stanza del libanese Atoui che per 5 anni ha ascoltato i suoni e i rumori quotidiani sul delta del fiume delle perle in Cina. Il risultato è una serie di “strumenti” musicali che suonano da soli intrecciando una sublime sinfonia. Lungo il cammino due splendidi arazzi di El Anatsui, il più famoso artista africano che realizza grandi superfici partendo dai rifiuti e che era già stato protagonista in una recente biennale. Uscendo alla luce balza agli occhi quello che verrà probabilmente ricordato come il simbolo di questa Biennale, il relitto della nave che affondando nel 2015 nel mediterraneo portò con se la vita di 1000 persone. L’ha portata a Venezia lo svizzero Christoph Buchel che l’ha ribattezzata Barca Nostra a ricordare anche a chi fa finta che così non sia che siamo tutti sulla stessa barca. Lo squarcio nella fiancata è come la punta della lancia sul costato di Cristo, è una ferita che non si può rimarginare e non si può ammirare ma è difficile smettere di guardare.



Molto Zen il padiglione Giapponese con canti di uccelli e fotografie di rocce. Poi ci sarebbe il padiglione Italia. Il curatore, nel testo che accompagna la mostra, consiglia allo spettatore di perdersi, di non cercare una logica e fa bene perché anche il più creativo dei curatori farebbe fatica a trovarne una. Peccato perché dopo i disastri del passato da un paio di edizioni il padiglione Italia era tornato a brillare. Come dimenticare il Mondo magico con il mare nero di Andreotta Calò del 2017 o la splendida collettiva del 2015? Invece ora… Poi si prende la barchetta che collega con l’arsenale nord e tralasciando le braccia sospese di Quinn che neanche la voce di Boccelli è riuscita a sollevare si arriva alla spiaggetta dove il Sabato vi attendono i felici e premiati cantori lituani. Tra l’altro è ora possibile entrare a far parte dell’opera, è in corso un casting https://www.sunandsea.lt/en/. Participate che permetterà ai volontari di entrare a far parte dell’opera premiata con il Leone d’oro alla partecipazione nazionale. Su quest’opera interattiva e in generale su tutta la Biennale una guida preziosa, non solo per gli addetti, è il blog Slow words.



Dall’Arsenale è tutto, ci spostiamo ai Giardini, la sede storica. Il padiglione russo sempre piuttosto vistoso questa volta ci azzecca con un teatrino curato dal museo dell’Hermitage che gira intorno alla Parabola del figliol prodigo di Rembrandt. L’intervento del famoso regista Sokurov lo rende uno dei momenti più appassionanti di tutta la manifestazione insieme al padiglione francese. In genere quando si proietta un video la maggior parte delle persone ci danno un’occhiata e passano al prossimo. Il video di Laure Prouvost no, tutti zitti e immobili a guardarlo dall’inizio alla fine per seguire il contorto viaggio di un gruppo di attori che attraversano la Francia profonda per arrivare a Venezia dove purtroppo non si aggiudicheranno il premio che avrebbero meritato. Sul video punta anche il Brasile che mette in scena una specie di lotta danzante con protagonisti dall’identità ambigua. Tutto sul tema dell’ambiente come da tradizione il padiglione scandinavo con materiali come alghe, muschi e licheni. Mondo Cane si intitola invece il padiglione del Belgio, quello che forse piacerà di più se andate accompagnati dai bambini e che però è piaciuto pure ai grandi visto che è stato premiato. E’ una passeggiata tra manichini semoventi che rappresentano personaggi un po’ reali e un po’ zombi, impenetrabile come solo certa arte contemporanea riesce ad essere.