Le origini culturali di Tupac Shakur nella sua prima biografia autorizzata

Dalle esperienze teatrali scolastiche al freestyle con gli amici, Tupac brillava già da ragazzino di una innata sensibilità artistica, dote che lo avrebbe consacrato negli anni come rapper multiplatino, ma anche come stella di Hollywood. Se la parte iniziale del libro vuole mettere a fuoco l’artista prima del successo mondiale, la seconda ripercorre carriera discografica e avvenimenti in qualche modo già noti al grande pubblico. Anche in questo caso lo sguardo della Robinson è rivolto all’interno di Tupac, ai motivi e agli stati d’animo che hanno orientato scelte e decisioni in campo artistico, come nella vita privata. Messe da parte inchieste giudiziarie e tutte le congetture da crime story, nelle pagine del libro emerge come la diatriba con Notorius Big fosse maturata sulla base di fraintendimenti e sopravvalutazioni. La dicotomica faida ingenerata tra East e West Coast, e tra Bloods e Crips sembra che fosse a un passo dall’essere potenzialmente appianata, questo poco prima del tragico epilogo. Probabilmente Tupac considerava Biggie sempre un amico, in cantiere c’era il progetto One Nation che prevedeva la collaborazione tra le due frange rivali, oltre al fatto che con NAS c’era rispetto e i due volevano riconciliarsi.