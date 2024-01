A Treviglio (Bergamo) l'inaugurazione del museo con il Polittico di San Martino

Il programma

L’inaugurazione inizierà alle ore 10.30, nella Basilica di San Martino (piazza Manara, ingresso libero). Dopo i saluti delle autorità e l’introduzione del parroco, mons. Norberto Donghi, Vittorio Sgarbi offrirà ai presenti una prolusione sul Polittico, da lui stesso definito in un articolo "il più grande spettacolo del secolo". La visita al museo, subito dopo i discorsi inaugurali, è riservata alle autorità, mentre nel pomeriggio l’accesso è libero. Alle ore 14.30, 15.30 e 16.30, infatti, è in programma in Basilica uno spettacolo teatrale di mezz’ora seguito dalla visita al museo. Lo spettacolo, scritto appositamente da due attori professionisti, porta in scena Bernardo Zenale e Bernardino Butinone che, dialogando, illustrano la loro opera.