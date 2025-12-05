La Treccani sceglie "fiducia" come parola del 2025

Quando la Treccani annuncia la parola dell'anno, non è mai un semplice esercizio linguistico. È uno specchio del Paese, un termometro delle sue fragilità e delle sue speranze. E per il 2025 la scelta è caduta su "fiducia". La scelta non è affatto casuale: in un periodo dominato da tensioni globali e instabilità sociale, è esattamente ciò di cui sentiamo più bisogno. Secondo l'Istituto dell’Enciclopedia Italiana, la "fiducia" rappresenta la risposta etica a un anno attraversato da preoccupazioni e fratture.