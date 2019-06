Tornano le avventure di David Murphy, protagonista della miniserie a fumetti di Roberto Recchioni

A dieci anni dall'uscita della prima action comic del fumettista Roberto "Rrobe" Recchioni e di Matteo Cremona, tornano le avventure di David Murphy. "David Murphy 911. Make America great again" (Panini Comics, 24 pp., euro 3) è la nuova miniserie che avrà come protagonista il vigile del fuoco Murphy . Dal 13 giugno usciranno 6 albi mensili che racconteranno le mille disavventure di un eroe inconsapevole, che deve fare i conti con un destino crudele.

Murphy vuole tornare a casa, ma tanti saranno gli imprevisti che incontrerà lungo la sua strada. Perennemente nel posto sbagliato al momento sbagliato, vive così in prima persona gli effetti della legge di Murphy, che risuona nel suo stesso cognome. Calamità naturali e criminali lo metteranno alla prova, ma David Murphy riuscirà sempre a trovare la soluzione, anche quando sembra impossibile.



Nel suo lungo viaggio il vigile del fuoco dovrà anche fare i conti con un'accusa dell'Fbi che pende sulla sua testa. Roberto Recchioni, curatore anche del rilancio di Dylan Dog, con il suo anti-eroe, affronterà anche i problemi sociali legati alle barriere che separano Messico e Stati Uniti.



L'uscita della nuova serie di David Murphy sarà accompagnata anche da un tour che porterà gli autori del fumetto in giro per tutta Italia.