Torna "Blue", la rivista di fumetti erotici d'autore che ha infiammato generazioni di lettori

Uno sguardo coraggioso su ciò che era da nascondere

Apparsa per la prima volta in edicola nel gennaio 1991 e arrivata a 200 numeri, con l’ultimo uscito nel dicembre 2009, “Blue” ha attraversato 19 anni della storia della nostra società, conservando sempre uno sguardo aperto e coraggioso su tutto quello che per il mainstream invece era da evitare e nascondere. “Contemporanei all’imbecillità” era lo slogan che accompagnava il logo di “Blue” negli anni 2000, e non c’era astio o supponenza nella frase. Solo la constatazione che l’imbecillità e la piccineria di pensiero ormai dilagavano. Nel 2009 Francesco Coniglio, che in “Blue” aveva riversato tutto se stesso, chiuse la rivista e si dedicò ad altro.