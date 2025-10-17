Da Dahmer a Charles Manson, a Torino il Serial Killer Museum

Il percorso torinese si apre, in omaggio alla città e alla sua storia scientifica, con un corner dedicato a Cesare Lombroso, il pioniere della criminologia moderna. Le teorie di Lombroso, nate dall'idea del "criminale nato", vengono raccontate con rigore e curiosità, offrendo uno sguardo storico che si intreccia con il racconto dei dieci casi selezionati. È un tributo alla sua ricerca, che ha posto le basi per lo studio sistematico del comportamento criminale, e alla città che lo ha visto operare.



"Abbiamo portato il Serial Killer Museum a Torino anche per via di Cesare Lombroso", sottolinea Luca Pianesi di Expo Senza Frontiere, società che organizza la mostra permanente e che ha già lavorato in Messico e a Firenze. "L'esposizione – aggiunge – nasce nel 2006 quando i serial killer non andavano tanto di moda, con l'obiettivo di fare informazione seria. Ora questo tema è esaltato, ma non è l'obiettivo".