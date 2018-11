17 novembre 2018 07:42 Topolino festeggia 90 anni: tutte le iniziative per celebrarlo Dalla mostra speciale a New York alla striscia di fumetti più lunga del mondo, queste sono solo alcune delle iniziative ideate in onore di Mickey Mouse

Una mostra speciale a New York, un libro che raccoglie i ritratti di personaggi famosi come Kate Moss e Heidi Klum. E ancora un numero speciale e una striscia a fumetti che è entrata nel Guinness World Records. Queste sono solo alcune delle iniziative ideate per festeggiare il compleanno di uno dei più celebri personaggi dei fumetti: Topolino compie 90 anni. Era il 1928 infatti quando Walt Disney, dopo aver perso i diritti del suo primo personaggio di successo, ideò Mickey Mouse che da allora è diventato un'icona per intere generazioni.

La mostra a New York - Per celebrare i 90 anni di Topolino, a New York è stata allestita una mostra pop-up di arte immersiva: "The True Original Exhibition". Si tratta di un evento ispirato alla figura originale di Topolino e al suo impatto sull'arte e sulla cultura popolare globale. Dal suo esordio in bianco e nero con Steamboat Willie fino al mondo in technicolor di oltre 100 cortometraggi di animazione, i visitatori della mostra saranno condotti in un viaggio che rivisita i momenti salienti della storia di Topolino. Svariati artisti contemporanei, tra cui Daniel Arsham e Katherine Bernhardt, esporranno le loro inedite opere ispirate a Topolino

Le collezioni esclusive di brand di alta moda - Più di 90 brand hanno voluto omaggiare Topolino con collezioni e articoli esclusivi: dall’alta moda al ready to wear, dal giocattolo all’arredamento, dall’alimentare alla grande distribuzione. Mickey Mouse è un personaggio trasversale, capace di ispirare proposte che si rivolgono a un pubblico di tutte le età e gusti, spaziando dall'abbigliamento agli accessori per la casa, dai giocattoli al mondo del food che fanno di Topolino il vero influencer dei prossimi mesi.

A Lucca Topolino è "Guinness World Records" - Durante l'edizione appena terminata di Lucca Comics&Games, il disegnatore Disney Claudio Sciarono ha realizzato la striscia a fumetti più lunga del mondo. Sciarono ha ricevuto l'ambita targhetta ed è entrato grazie a Topolino nel Guinness World Records.

Il ritratto originale di Mark Henn - Il disegnatore Mark Henn, per celebrare i 90 anni di Topolino, ha realizzato un ritratto speciale: "Spreading Happiness Around the World". Il lavoro è stato svelato nel corso del Comic-Con di San Diego. "Realizzare il ritratto per il 90esimo anniversario di Topolino è stato uno degli onori più grandi della mia carriera”, ha dichiarato Henn. “Mi sono ispirato molto ai ritratti dipinti da John Hench e ho cercato di catturare lo stile e la freschezza che John ha raggiunto nei suoi ritratti”.