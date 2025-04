Topolino, da romanesco a torinese: torna il fumetto in dialetto

Dopo il grande successo del numero 3608, che, con la storia Zio Paperone e PdP 6000 tradotta in catanese, fiorentino, milanese e napoletano, ha conquistato fan e collezionisti di tutta l'Italia, Topolino torna a parlare in dialetto. Oltre alla versione in italiano, il numero 3619 - in edicola e su Panini.it a partire dal 2 aprile - sarà disponibile in Lazio, Puglia, Piemonte e Veneto in quattro versioni speciali, con la storia Topolino e il ponte sull'oceano, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Marco Gervasio, tradotta rispettivamente in romanesco, barese, torinese e veneziano.