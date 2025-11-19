Il Teatro Patologico approda a New York e Londra

Il Teatro Patologico, fondato e diretto da Dario D'Ambrosi, conclude un anno straordinario che ha segnato una svolta storica nel panorama teatrale e sociale internazionale. Dopo aver aperto la Stagione del Teatro dell'Opera di Roma come prima compagnia al mondo formata da attori con disabilità psichiche e fisiche a calcare il palcoscenico di un ente lirico, aver partecipato al Festival di Sanremo registrando un picco record di ascolti (16.185.000 spettatori) e aver presentato all'Onu a New York i protocolli scientifici della propria metodologia di Teatro-Terapia, D'Ambrosi ha celebrato un nuovo successo alla Festa del Cinema di Roma con Il Principe della Follia, in uscita nelle sale italiane nella primavera 2026. Ora il Teatro Patologico si prepara a chiudere l'anno con due appuntamenti di portata mondiale, a New York e Londra.