Anche a Londra tutto esaurito per il Teatro Patologico

Lo storico spettacolo di Dario D'Ambrosi “Tutti non ci sono” debuttò a New York presso il Cafè LaMama, divenendo un cult della scena newyorkese. Andy Warhol lo vide per ben tre volte. Racconta la storia di una malato di mente che, uscito dal manicomio dopo la Legge 180 di Franco Basaglia, si trova a contatto con il pubblico che dopo l'iniziale imbarazzo accetterà il disabile psichico, capendo che può far parte del mondo di tutti i giorni. L'obiettivo dello spettacolo è far accettare ai “normali” chi non è simile a loro.