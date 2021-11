Sudafrica, morto lo scrittore Wilbur Smith

Wilbur Smith, uno degli autori più prolifici e famosi al mondo, è improvvisamente morto a Cape Town, in Sudafrica. Aveva 88 anni. La notizia è stata ufficializzata sul suo sito: "Se n'è andato in modo inaspettato, dopo una mattinata di lettura e scrittura, con al fianco la moglie Niso".

"L'autore di bestseller globale Wilbur Smith è morto inaspettatamente questo pomeriggio nella sua casa di Città del Capo dopo una mattinata passata a leggere e scrivere con sua moglie Niso al suo fianco". E' l'annuncio che si legge sul sito web personale dello scrittore. "Maestro indiscusso e inimitabile della scrittura d'avventura, i romanzi di Wilbur Smith hanno conquistato i lettori per oltre mezzo secolo, vendendo oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo in più di trenta lingue".

"Courtney, la sua serie più famosa, è stata anche la più lunga nella storia dell'editoria, segue le avventure della famiglia Courtney in tutto il mondo, attraversando generazioni e tre secoli, attraverso periodi critici dagli albori dell'Africa coloniale alla guerra civile americana e all'era dell'apartheid in Sud Africa", prosegue la nota.

"Wilbur Smith credeva nella ricerca profonda, confermando meticolosamente ogni fatto e aderendo al consiglio del suo primo editore, Charles Pick alla William Heinemann, di scrivere delle cose che conosci bene. Smith, esperto come boscimane, sopravvissuto e cacciatore di selvaggina grossa, ha ottenuto il brevetto di pilota, era un esperto subacqueo, un conservatore, gestiva la propria riserva di caccia e possedeva un'isola tropicale alle Seychelles. Ha anche usato le sue vaste esperienze al di fuori dell'Africa in luoghi come la Svizzera e la Russia rurale per aiutare a creare i suoi mondi immaginari".

Wilbur Wright, Smith è nato il 9 gennaio 1933 nella Rhodesia settentrionale, ora Zambia, nell'Africa centrale. Suo padre, Herbert Smith, era un lavoratore della lamiera e un rigoroso disciplina ed è stata sua madre più incline all'arte, Elfreda, che ha incoraggiato il giovane Wilbur a leggere artisti del calibro di CS Forester, Rider Haggard e John Buchan", così si conclude la nota pubblicata dal sito web di Wilbur Smith.