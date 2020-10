"senzamargine", il Maxxi festeggia i suoi 10 anni con le opere di nove maestri italiani a cavallo del millennio 

Al Maxxi di Roma "senzamargine": guarda le opere in mostra Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Quelli presenti nel progetto di Maxxi Arte curato da Bartolomeo Pietromachi, sono maestri non ancora presenti nella Collezione del museo nazionale delle arti del XXI secolo e che, grazie a un contributo del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in occasione di questo importante anniversario, entreranno a farne parte.

Negli spazi della Galleria 1, al piano terra del museo, si susseguono una serie di "stanze", ognuna delle quali dedicata a un artista di cui sono esposte grandi installazioni, opere importanti realizzate negli anni a cavallo del millennio, opere senzamargine, per parafrasare il titolo della rivista d’avanguardia fondata e diretta nel 1969 da Alberto Boatto, a cui contestualmente è dedicato un focus di approfondimento nell’Archive Wall.

In una sequenza di ambienti immersivi che ne potenziano la carica rivoluzionaria, la forza e la monumentalità, oltreché la relazione con lo spazio, le opere scelte sono state realizzate da maestri italiani, o attivi in Italia, spesso considerati ai margini dei movimenti più conosciuti ma che negli anni hanno saputo mantenere una ricerca indipendente e originale, tali da essere considerati punto di riferimento per gli artisti delle generazioni successive.

SENZAMARGINE.

PASSAGGI NELL'ARTE ITALIANA A CAVALLO DEL MILLENNIO

Fino al 10 ottobre 2021

Ingresso gratuito dal martedì al giovedì e, grazie ad Acea, ogni terzo venerdì del mese fino alle 22