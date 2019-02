San Valentino, “Omnia Vincit Amor “: l'amore che vince su tutto in mostra alla Fabbrica del Vapore

6 febbraio 2019 14:50 San Valentino, “Omnia Vincit Amor “: lʼamore che vince su tutto in mostra alla Fabbrica del Vapore Otto artisti espongono le loro opere sul sentimento per antonomasia in tutte le sue declinazioni

"Omnia vincit amor", recitava Virgilio, l'amore vince su tutto, e non c'è messaggio più puro e pieno di speranza di questo, anche e soprattutto in questi giorni a ridosso di San Valentino. E "/a-mò-re/ – Omnia Vincit Amor" è anche il titolo della mostra che dal 7 febbraio fino al 3 marzo celebra il sentimento per antonomasia a Milano nei locali di MOSTRAMI FACTORY alla Fabbrica del Vapore. Otto giovani artisti raccontano, attraverso le loro opere, l'amore ed in particolare quel sentimento di affetto ed altruismo che ci muove verso il prossimo in modo disinteressato e consapevole.

Da sempre argomento per eccellenza in tutte le branche dell’arte, dalla letteratura, al teatro e alle arti figurative, l'amore che gli otto artisti mettono in mostra si apre alle più disparate declinazioni ed interpretazioni. Non solo sentimento romantico e spesso fisico insomma. Ma anche pietas (nell'accezione romana del termine), ovvero quell’insieme dei doveri che un uomo ha verso lo Stato, la società e gli altri uomini e che implica la protezione, l’attenzione, la garanzia di un rifugio sicuro e la certezza che qualcuno, da qualche parte, spinto unicamente dal suo essere umano, si prenderà cura di te. Un sentimento che, leggendo le pagine dei giornali, a volte sembrerebbe essere venuto meno. Quando abbiamo dimenticato la capacità di amare di un amore che non conosce secondi fini? Quando abbiamo rinunciato all’enorme possibilità di ascoltare il diverso e di capirne le ragioni? Quando abbiamo smesso di tendere una mano a chi vediamo soffrire?





