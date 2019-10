Rossetti Design Park: il mondo dei sogni diventa realtà sul lungolago d’Iseo

A Sarnico , fino al 30 novembre , si può passeggiare lungo le sponde del Lago d’Iseo immergendosi nella realtà sognante del Rossetti Design Park . Realizzato dall’artista e designer milanese Stefano Rossetti , l’installazione di sculture e arredi urbani ha forme sinuose che sembrano ritagliate da un foglio di carta proprio per creare un mondo immaginario. Le candide figure antropomorfe, che rappresentano l’amore per sé e per gli altri, contrastano gentilmente con i colori brillanti di piccoli cuori e fiori, in un piacevole gioco di fantasia.

E' possibile rilassarsi ammirando le opere - Questa realtà alternativa, che unisce arte e design, si estende per due chilometri di passeggiata. Per dare la possibilità al visitatore di immergersi ancora di più nell’atmosfera del suo Design Park, Rossetti ha progettato delle sedute singole e doppie in metallo bianco, su cui è possibile accomodarsi e rilassarsi. Il dolce dondolio della sedia e l’incantevole panorama del lago completano l’opera.

Ci si può anche fermare a leggere qualcosa: la moltitudine di fiori e cuori in metallo colorato, che regalano energia positiva all’insieme, sono pensati per essere dei reggilibri.