Roma omaggia Alberto Sordi: è boom di prenotazioni per la mostra del centenario

È già boom di prenotazioni, oltre 10mila da tutta Italia, per la grande mostra "Il Centenario - Alberto Sordi 1920-2020" che si terrà dal 7 marzo al 29 giugno nella villa romana dell'attore, aperta al pubblico per la prima volta, per celebrarlo a cento anni dalla nascita. L'esposizione si snoda tra i vari ambienti della casa e del giardino per illustrare la sua vita e la sua carriera, attraverso documenti inediti, oggetti, abiti, fotografie, video, curiosità.