"Roma giungla": un thriller sull'espansione della criminalità nigeriana nella Capitale

Sandro Sparta, agente della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga affetto da problemi cardiaci, viene incaricato di condurre un'indagine preliminare a Civitavecchia, dove è stato commissario di polizia per ben venti anni. Il porto di Roma è sotto attacco della 'ndrangheta, che sta tentando di farlo diventare uno scalo centrale nella rete del traffico internazionale di stupefacenti. "Roma giungla" è un thriller, edito da Marsilio, scritto da Gino Saladini e Christian Lucidi, che racconta l'espansione della criminalità nigeriana nella Capitale. La cocaina, prodotta in Colombia, arriva in Nigeria e da lì approda in Italia. Parallelamente alle vicende di Sparta, si sviluppa la storia di Henry Boezie, che, oltre ad essere scultore nigeriano a Civitavecchia, è a capo del nucleo romano della confraternita criminale dei Black Axe.