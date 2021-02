Roma, dopo tre mesi di stop per Covid riapre il Maxxi: da Gastel a Lina Bo Bardi e Louis Kahn in mostra

I ritratti dell'anima di Giovanni Gastel , le opere senzamargine di 9 grandi maestri a cavallo del millennio, le installazioni sitespecific dei tre finalisti del MAXXI BVLGARI Prize, il potente omaggio di Isaac Julien a una pioniera dell'architettura come Lina Bo Bardi e le suggestive architetture di Louis Kahn nelle fotografie di Roberto Schezen . Tutto questo al Maxxi di Roma, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo , che riapre il 2 febbraio, dopo tre mesi di chiusura per l'epidemia Covid. Ad accogliere i visitatori anche un biglietto speciale a 5 Euro , prenotabile su maxxi.vivaticket.it , per garantire visite scaglionate per fasce orarie nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

In particolare la mostra Giovanni Gastel, The people I like, nello Spazio ExtraMAXXI, è stata prorogata fino al 21 febbraio. Presenta oltre 200 ritratti dell'anima di persone che il fotografo ha incontrato nella sua lunga carriera e che gli hanno trasmesso qualcosa: da Barack Obama a Marco Pannella, da Bebe Vio a Monica Bellucci.

Al piano terra, nella Galleria 1 c'è senzamargine, nuovo allestimento della collezione del Maxxi con opere di nove maestri imprescindibili dell'arte italiana contemporanea, da Luigi Ghirri a Mario Schifano, da Luciano Fabro a Jannis Kounellis, da Carla Accardi a Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, da Claudio Parmiggiani a Paolo Icaro e Anna Maria Maiolino.

Prorogata per febbraio anche Isaac Julien. "Lina Bo Bardi", omaggio alla grande architetta italo-brasiliana dell'artista e filmmaker inglese Isaac Julien.

I visitatori troveranno inoltre le opere dei finalisti della seconda edizione del MAXXI BVLGARI Prize. Negli spazi del Centro Archivi, infine, la mostra "Architettura, Silenzio e Luce". Louis Kahn nelle fotografie di Roberto Schezen, un'esposizione che racconta il grande architetto attraverso alcuni dei suoi progetti dall'Indian Institute of Management di Ahmedabad al Kimbell Art Museum di Forth Worth, dalla Phillips Exeter Library in New Hampshire all'Assemblea Nazionale di Dacca.

Tutti gli ambienti del museo vengono regolarmente e puntualmente sanificati. Si ricorda, inoltre, che è obbligatorio mantenere le distanze e che prima di accedere viene richiesto ai visitatori di firmare un'autocertificazione e di sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Le visite sono organizzate per fasce orarie contingentate ed è "fortemente consigliato" l'acquisto del biglietto online. Bookshop e bar aperti fino alle 18.