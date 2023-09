Roma, dopo 50 anni riapre al Palatino la Domus Tiberiana

A Milano la mostra "Trough her eyes. Timeless strenght" di Max Vadukul

Dopo 50 anni si svela di nuovo al pubblico la Domus Tiberiana, l'imponente residenza imperiale che si affaccia sul Foro Romano con le sue grandiose arcate.

Estesa per circa quattro ettari sul colle Palatino, la dimora era stata chiusa all'insorgere di gravi problemi strutturali ormai sanati. Così i lavori di restauro e nuovi scavi hanno consentito la riapertura del "Palazzo", ripristinando la circolarità del percorso tra il Foro e il Palatino, attraverso la rampa di Domiziano e gli horti farnesiani. Un itinerario, all'interno del Parco Archeologico del Colosseo, che restituisce al visitatore la percezione dell'antico cammino che percorreva, per raggiungere la sua residenza privata, l'imperatore con la sua corte, attraverso la via coperta, il Clivo della Vittoria.