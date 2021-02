"Può essere stato dipinto solo da un pazzo", fu Munch a scrivere l'enigmatica frase su "L'Urlo"

Gli esperti conoscevano da tempo la frase presente nell’angolo in alto a sinistra del dipinto, ma sono rimasti sempre incerti riguardo alla sua origine. L’iscrizione a matita fu aggiunta sul dipinto anni dopo che Munch lo completò nel 1893, il che portò alcuni a credere che potesse essere stato inserito da qualcun altro. A lungo i critici d’arte si sono anche chiesti se il graffito fosse un atto di vandalismo compiuto da uno spettatore indignato.

Ora però fine del mistero: il Museo Nazionale è giunto alla conclusione che “le parole sono state scritte proprio da Munch” dopo aver utilizzato la tecnologia più sofisticate per analizzare la grafia e confrontarla con i suoi diari e lettere.

Munch, secondo i suoi diari, rimase profondamente ferito dalla reazioni suscitate da “L’Urlo” e si ritiene che sia tornato sul dipinto per aggiungere la sua dichiarazione a matita in seguito. Del resto lo stesso era noto per aver avuto problemi di salute mentale per tutta la vita.