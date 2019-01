Prima Guerra Mondiale, lo studio: "In Italia 90mila morti in meno"

Se così fosse l'Italia non conterebbe più, tra caduti militari e vittime civili, 1.240.000 decessi totali ma 1.150.000. Un numero elevato se si considera che il nostro Paese è entrato in guerra un anno dopo dall'inizio del conflitto, ma giustificato dal fatto che si credeva fosse uno scontro veloce e che invece si trasformò in una logorante guerra di posizione. L'Italia, tra l'altro, non aveva fatto i conti con le nuove tecnologie militari che erano ben lontane da spade e cavalli e che gli causarono numerosi perdite in campo.



Il primo conflitto mondiale, in quanto tale, ha coinvolto tantissimi fronti e anche il bel Paese ha combattuto con diversi eserciti. La Commissione d'inchiesta, nominata subito dopo la Grande Guerra, ha stimato circa 600mila prigionieri e tra questi 100mila vittime. Ma comparando i dati raccolti nel 1926 da Corrado Gini con indagini compiute sui ruoli matricolari, Fornasin è invece giunto al dato di 50mila unità.



Forse anche l'atroce mattanza della disfatta di Caporetto, dove l'Italia ha fatto i conti con la mancanza di una forte convinzione nazionale utile a guidare il conflitto, conta un numero di vittime diverso. Il docente dell'Università di Udine ha studiato le cifre ufficiali dell'Albo d'oro dei caduti in guerra che elenca anche i nomi di tutti coloro che sono morti in qualsiasi contesto bellico o che sono risultati "dispersi". Questa fonte riporta un totale di 529mila morti o dispersi includendo anche coloro che morirono in prigionia, per infezioni o malattie. Tra questi il professore considera già le 50mila unità del precedente calcolo e ne aggiunge 30mila ricavate da analisi e approfondimenti su singole realtà - campione, che comprendono anche coloro che vennero esclusi o omessi dall'Albo.



In definitiva secondo Fornasin i militari morti italiani della prima guerra mondiale sarebbero stati circa 560mila, di cui il 35% per malattia.