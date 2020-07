Premio Strega, vince "Il Colibrì" di Sandro Veronesi

" Il Colibrì " di Sandro Veronesi si aggiudica l'edizione 2020 del Premio Strega . È la seconda vittoria per lo scrittore fiorentino dopo quella del 2006 con l'opera Caos Calmo, doppietta centrata in passato soltanto da Paolo Volponi. Con 200 voti , l'opera di Veronesi pubblicata dalla casa editrice La Nave di Teseo ha ottenuto un trionfo schiacciante nei confronti del secondo classificato Gianrico Carofiglio e del suo "La misura del tempo" (Einaudi). A chiudere il podio Valeria Parrella con "Almerina", anch’esso edito da Einaudi

Un'edizione particolare, dove - ai tempi del coronavirus, in questa edizione - il silenzio e la diretta tv hanno sostituito il brusio degli ospiti che negli anni passati affollavano il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma. "È tipico degli italiani vincere in condizioni estreme". Dopo aver sorseggiato un bicchiere di Liquore Strega, come da tradizione per il vincitore, ha aggiunto "Rendo meglio con la pistola alla tempia: in questo mi sento un italiano vero".