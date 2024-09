Premio Fabula, a Salerno il festival di scrittura creativa che "salva l'anima"

A Bellizzi, il comune più giovane d'Italia in provincia di Salerno, grande successo per la 14esima edizione del Premio Fabula, festival di scrittura creativa per ragazzi dai nove anni in su provenienti da tutta Italia, ideato da un giovane sognatore, Andrea Volpe, con lo scopo di stimolare la creatività delle nuove generazioni attraverso la scrittura. A condurre il festival Gaetano Pecoraro, giornalista de "Le Iene" e scrittore.