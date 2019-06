Per i 90 anni di Anna Frank novanta voci a Venezia leggono il suo Diario

Andrà avanti fino alle 21 nel giorno del compleanno di Anna Frank , 12 giugno, la maratona letteraria organizzata a Venezia in onore della 15enne ebrea vittima dell'Olocausto. Novanta voci si alternano al Campo del Ghetto nuovo nella lettura del suo "Diario" per celebrare quello che oggi sarebbe stato il suo 90esimo compleanno. Ad aprire la manifestazione, alle ore 10, come riferisce Il Gazzettino, quattro donne che hanno vissuto da vicino le discriminazioni e lo sterminio: Lia Finzi, Olga Neerman, Laura Voghera e Virginia Gattegno. A chiudere la lettura integrale del romanzo interverrà l'attrice Ottavia Piccolo.

Annelies Marie Frank, per gli amici "Anne", il 12 giugno avrebbe compiuto 90 anni, se non fosse stata uccisa in un lager nazista. In sua memoria, per oltre dieci ore, l'intero campo diventa un luogo di ascolto e racconto. Per non dimenticare.