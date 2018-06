Montana, già nel 1996, aveva allestito una mostra simile che aveva fatto molto parlare.



Dalla morte di quella che sarebbe forse riduttivo definire solo una pornodiva sono passati 24 anni, ma è innegabile che abbia lasciato un segno non solo nel mondo dell'hard. "E' stata la Marilyn italiana, una grande diva", afferma Scavuzzo.



"Moana Toujours" non nasce per stupire o suscitare polemiche, perché - spiega il critico cinematografico - "è una mostra che non ha nulla di pornografico, tanto è vero che non è vietata ai minori. Lei si faceva portavoce di un erotico solare, che si liberasse delle sovrastrutture di pensiero e della mortificazione del corpo. Un edonismo nel senso più alto del tempo, una liberazione del corpo".



La speranza degli organizzatori è quella di trasformare la mostra in una collocazione stabile e permanente, "che possa servire - spiega Scavuzzo - a uscire da questo provincialismo per cui la pornografia è volgare e un corpo nudo è pornografico"