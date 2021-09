"Il libro è nato per diffondere ancora meglio il messaggio di papa Francesco e per fare un passo in avanti - spiega Marchese Ragona - e ha coinvolto alcune personalità di spessore, dal premio Oscar Giuseppe Tornatore all'alto commissario ONU per i rifugiati, Filippo Grandi, fino alla cantante NOA. Tutti loro approfondiscono alcuni temi toccati dal pontefice nel corso dell'intervista".

Unità, pandemia, vicinanza, guerra, pace, bambini. Sono queste le parole chiave che Francesco ha voluto sottolineare e che nel volume trovano nuovo spazio per una riflessione più profonda.



"Non ci siano facili guadagni dal vaccino, sia gratuito per tutti" dice il Papa nel messaggio introduttivo al libro. "La barca non affonderà se tutti ci impegniamo a tenerla a galla. Per resistere, per andare oltre la tempesta".